خادم الحرمين يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك عبر منصة X

تقدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأطيب التهاني والتبريكات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبّر الملك سلمان عن أمله أن يُحلّ العيد على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن تُعمّ الأمن والسلام والاطمئنان بلادنا وكل بلدان العالم.

وقال خادم الحرمين في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة أكس:” أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.”

وأضاف:” نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.”

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