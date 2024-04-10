تراند اليوم : "طنين قوي بالأذن" .. عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يحذر من شعور غريب لبعض الأشخاص خلال الأيام القادمة

صحيفة الخليج 365: نشر راصد الزلازل والفلكي الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتسب تحذير غريب قد يعاني منه بعض الأشخاص الذين وصفهم بـ"الحساسين".
وقال هوغربيتس على حسابه في "إكس": "التأثير الكهرومغناطيسي قوي ويؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية، وقد يعاني الأشخاص الحساسون من طنين أو رنين (قوي) في الأذن".
وأرفق هوغربيتس بالتغريدة آخر نشرة فلكية نشرها على حسابه وحساب الهيئة الفلكية التي يرأسها SSGEOS، والتي أشار فيها إلى اقترانات بالكواكب أيام 9 و10 و11 أبريل، والتي تشمل أربعة اقترانات كوكبية. و"سيكون ذلك بالغ الأهمية" وحذر من إمكانية تأثير تلك الاقترانات على القشرة الأرضية في صورة زلازل محدداً الفترة ما بين 11 و13 من أبريل بالأخص.