تراند اليوم : "طنين قوي بالأذن" .. عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يحذر من شعور غريب لبعض الأشخاص خلال الأيام القادمة

صحيفة الخليج 365: نشر راصد الزلازل والفلكي الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتسب تحذير غريب قد يعاني منه بعض الأشخاص الذين وصفهم بـ"الحساسين".

وقال هوغربيتس على حسابه في "إكس": "التأثير الكهرومغناطيسي قوي ويؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية، وقد يعاني الأشخاص الحساسون من طنين أو رنين (قوي) في الأذن".