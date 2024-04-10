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مصلي يتضرع لربه تحت أمطار الخير الغزيرة بعد صلاة العيد .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في مشهد رائع تدمع له الأعين، ظهر أحد المصلين بعد تأديته لصلاة عيد الفطر المبارك وهو يتضرع لربه ويطلب الرحمة والغفران تحت أمطار الخير .

وظهر المصلي وهي يجلس على سجادته وسط الأمطار الغزيرة ولا يبالي لشي ويرفع يده لسماء داعيًا الله في تضرع وخشوع.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين دعوا الله عز وجل أن يتقبل أمانيه ويحقق مراده .

وأدى المسلمون صباح اليوم الأربعاء صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة بعد أن منّ الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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