شكرا لمتابعة خبر عن مصلي يتضرع لربه تحت أمطار الخير الغزيرة بعد صلاة العيد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد رائع تدمع له الأعين، ظهر أحد المصلين بعد تأديته لصلاة عيد الفطر المبارك وهو يتضرع لربه ويطلب الرحمة والغفران تحت أمطار الخير .

وظهر المصلي وهي يجلس على سجادته وسط الأمطار الغزيرة ولا يبالي لشي ويرفع يده لسماء داعيًا الله في تضرع وخشوع.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين دعوا الله عز وجل أن يتقبل أمانيه ويحقق مراده .

وأدى المسلمون صباح اليوم الأربعاء صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة بعد أن منّ الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه.