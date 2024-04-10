شكرا لمتابعة خبر عن مشهد عفوي لطفل يحاول أداء الصلاة وسط المطر دون وصول المياه لملابسه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد عفوي لأحد الأطفال خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الأربعاء، ظهر طفل وهو يحاول السجود تحت المطر دون أن يقوم بتخريب الزي .

وجاء الطفل ببراءة وهو يحاول السجود دون أن تلمس أرجله الأرض حتى لما تصل المياه إلى ملابسه .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل، حيث علّق أحدهم قائلاً:” نفسنا واحنا صغار نخاف الكشخة تخرب لأن مانعرف نسويها لحالنا.”