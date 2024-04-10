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مشهد عفوي لطفل يحاول أداء الصلاة وسط المطر دون وصول المياه لملابسه .. فيديو

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شكرا لمتابعة خبر عن مشهد عفوي لطفل يحاول أداء الصلاة وسط المطر دون وصول المياه لملابسه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد عفوي لأحد الأطفال خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الأربعاء، ظهر طفل وهو يحاول السجود تحت المطر دون أن يقوم بتخريب الزي .

وجاء الطفل ببراءة وهو يحاول السجود دون أن تلمس أرجله الأرض حتى لما تصل المياه إلى ملابسه .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل، حيث علّق أحدهم قائلاً:” نفسنا واحنا صغار نخاف الكشخة تخرب لأن مانعرف نسويها لحالنا.”

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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