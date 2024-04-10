تراند اليوم : شاهد.. لحظة إطلاق ضابط أمريكي النار على طالب بسبب حمله مسدس لعبة في أوهايو

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو لحظة إطلاق ضابط شرطة أوهايو النار على صبي يبلغ من العمر 15 عامًا وهو يسير في الشارع وهو يحمل مسدسًا لعبة.

كان تافيون كونسي ويليامز، 15 عامًا، عائداً إلى منزله في الأول من أبريل عندما اتصل أحد مشاة الكلاب برقم 911 وأبلغه بقيام الصبي ب "تصويب مسدس على منازل الناس".

أبان الفيديو الضابط وهو ينادي على الصبي قائلا: "هل يمكنني رؤية يديك بسرعة؟" ثم أطلق رصاصة أثناء نزوله من سيارة الدورية.

ثم يصرخ الصبي ويسقط المسدس اللعبة على الأرض بينما يقول الضابط: "أوه، أوه، أوه، أطلقت طلقات، أطلقت طلقات"، بينما يصرخ الصبي، "إنه مزيف، إنه مزيف".

وقال كونسي ويليامز للضباط إنه كان عائداً إلى منزله بعد جنازة ابن عمه حيث كانت جدته تعيش في الشارع.

ثم يستلقي الصبي على الأرض ويداه خلف ظهره، وينزف بشدة من يده اليمنى، بينما يقوم الضابط بوضع الأصفاد على معصميه، فوق جروح الرصاص، قبل أن يطلب منه ضابط آخر خلعها.

يبدأ ويليامز بالقول: "إنه مزيف، من فضلك يا أخي، إنه مسدس مزيف، لقد كنت خائفًا"، بينما يضع ضابط آخر عاصبة على ذراعه.

يصرخ الصبي من الألم ويبكي بينما يقول له الضابط الذي يضع العاصبة "سوف تكون على ما يرام".