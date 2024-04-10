تراند اليوم : 3 دول تعلن تعذر رؤية هلال شوال والخميس أول أيام عيد الفطر فيها

صحيفة الخليج 365: كشف مركز الفلك الدولي أن غالبية الدول العربية والإسلامية أعلنت أن عيد الفطر 2024 اليوم الأربعاء، باستثناء 30دول هي بنغلاديش وبروناي والهند.

بنغلاديش

وقال مركز الفلك الدولي في التقرير المنشور على موقعه الرسمي: "بنغلادش تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء وأن الخميس عيدالفطر فيها.

بروناي

كما كتب : سلطنة بروناي تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء 09 إبريل 2024، وعليه يكون يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، والخميس 11 إبريل عيد الفطر السعيد في بروناي.

الهند

ونشر تغريدة أخرى قال فيها: عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق في الهند، وعليه أعلنت أن الخميس هو عيد الفطر فيها، في حين أعلنت مناطق أخرى في الهند ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء، وأن غدا الأربعاء عيد الفطر فيها.