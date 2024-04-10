تراند اليوم : بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف عن استمرار هطول الأمطار على الرياض حتى هذا الموعد

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن توقعات المركز الوطني بشأن استمرار هطول الأمطار على الرياض.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على الرياض حتى صباح غد الخميس.