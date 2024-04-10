اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف عن استمرار هطول الأمطار على الرياض حتى هذا الموعد

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن توقعات المركز الوطني بشأن استمرار هطول الأمطار على الرياض.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على الرياض حتى صباح غد الخميس.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا