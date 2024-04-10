تراند اليوم : قُتل في بيروت.. من هو محمد سرور " الوسيط بين حماس وإيران"؟

صحيفة الخليج 365: أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة محمد سرور، الخاضع لعقوبات من واشنطن والذي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس، قرب بيروت.

كان سرور يعمل في مؤسسات مالية تابعة لحزب الله اللبناني الموالي لإيران وحليف حماس، وهو مدرج منذ عام 2019 في لائحة العقوبات الأميركية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، قبل 5 سنوات، عن فرض عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل "عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس" الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، "إلى حماس عن طريق حزب الله في لبنان ، من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة".

ولفتت الخزانة الأميركية، حينها إلى أن سرور كان "مسؤولا عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويا من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحماس.

واعتبارا من عام 2014، تم تحديد سرور كمسؤول عن جميع التحويلات المالية من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى القسام.

وذكر البيان الأميركي، أن فيلق القدس حوّل أكثر من 200 مليون دولار أميركي إلى كتائب عز الدين القسام، خلال الفترة بين 2014 و2019.

وقدم الفيلق التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف منظمة إرهابية، الدعم المادي للعديد من الجماعات الأخرى المصنفة إرهابية، بحسب البيان.

وخلال الفترة من 2011 وحتى عام 2016، عمل سرور في "بيت المال" التابع لحزب الله. ولتحويل الأموال إلى حماس في غزة، قام سرور بتنسيق التحويلات من خلال شخص عمل كميسر مالي لحماس في غزة ومسؤول عمليات تهريب الأموال، وفقا للخزانة الأميركية.