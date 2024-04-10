تراند اليوم : في أول تعليق … الجيش الإسرائيلي يكشف سبب استهداف 3 من أبناء إسماعيل هنية بضربة جوية داخل غزة

صحيفة الخليج 365 - وكالات: علّق الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على مقتل 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال الجيش، في بيان:

في وقت سابق من هذا اليوم، أغار طيران سلاح الجو على ثلاثة عناصر عسكرية تابعة لمنظمة حماس كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

النشطاء الثلاثة الذين تعرضوا للاعتداء هم أمير هنية، قائد خلية في الذراع العسكري لحركة حماس، ومحمد هنية، ناشط عسكري في التنظيم الإرهابي، وحازم هنية، ناشط عسكري آخر في التنظيم الإرهابي.

يؤكد الجيش الإسرائيلي أن النشطاء هم ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.