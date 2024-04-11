عروض الخيل العربية بنجران تجذب زوار مواقع احتفالات العيد

ويحرص أهالي منطقة نجران على أداء العروض بالخيل العربية الأصيل في المناسبات الوطنية والأعياد بوصفها دلالة رمزية على الهوية العربية والوطنية الأصيلة، وتعكس الموروث الثقافي العربي والسعودي بشكل خاص لارتبط الخيول العربية بسكان مناطق الجزيرة العربيّة، التي يقطنها غالباً أهل البداوة، الذين اتّخذوا منها وسيلة للنقل، والدفاع عنهم، والهجوم أثناء وقوع أيّة حرب، إضافة إلى ما تتميّز به من قوامها الجميل، وجسمها القوي الذي يستطيع تحمل المشاقّ لساعاتٍ طويلة.
وخلال جولة في مواقع الاحتفالات الشعبية بنجران وثقت مشاركة الخيول في الاحتفاء بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام، وسط أجواء من الفرح والسرور بهذه المناسبة السعيدة، وما يقدمه الفرسان من استعراض بها تسبق أداء الفنون الشعبية كالزامل، والطبول في احتفالات المنطقة.
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