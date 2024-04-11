شكرا لمتابعة خبر عن فهد المختاري: إفطار العيد في الأحياء عادة قديمة متوارثة لأكثر من 50 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الإعلامي فهد المختاري أن إفطار العيد في الأحياء عادة قديمة توارثتها الأجيال منذ القدم، لافتًا أنها تساهم في تقوية الروابط الاجتماعية لأهالي الحي.

وقال المختاري في حديثه على النشرة الأولى المُذاعة على القناعة الإخبارية:” من بعد صلاة العيد يجتمع أبناء وأهالي الحي في أحد شوارعه ويقومون بفرش الشارع بالكامل ومن ثم يتبادلون التهاني بالعيد.”

وأضاف:” أنه بعد ذلك يشترك جميع أهالي الحي في موائدهم وكل البيوت بالحي يأتون بوجبة العيد وكل السكان يشاركون .”

وتابع :” جميع الجاليات العربية تجتمع وكذلك سكان الحي يجتمعون على العيد ويتشاركون الوجبات حتى يشارك جميع سكان الحي العيدية .”