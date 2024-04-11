تراند اليوم : شاهد.. فتاة توثق وليمة عشاء وتطرح تساؤلا مثيرا للجدل: ليش بالعزايم يخلونا ناكل بعد الرجاجيل؟

صحيفة الخليج 365: وثقت فتاة، وليمة عشاء في مقطع فيديو أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب السؤال الذي طرحته.
وطرحت الفتاة على شاشة الفيديو تساؤلا: "الحين ليش دايم بالعزايم يخلونا نأكل بعد الرجاجيل ليش ما يكون العكس".
وحظي المقطع بتفاعل وساحة للنقاش على منصة إكس، حيث قال مغرد: هذي العادة انقطعت ووجودها ضيئل جداً.
ورأى مغرد آخر: أكبر غلط وأسوأ عادة هذي العادة الغبية لا يوجد فيها إكرام للنساء الضيوف، يعني تكّرم الرجال والنساء تعطيهم بقايا الأكل وكلهم ضيوف، هذا غير نقل الأمراض ونقل العدوى وغيرها.
فيما أشار مغرد ثالث، قائلا: العادة هذه اندثرت عندنا وصار عند الحريم صحون مستقلة وفوقها بوفيه بعد.
واعتبر مغرد رابع: هذا أفضل من إهدار الطعام التبذير حرام.