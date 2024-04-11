تراند اليوم : شاهد.. فتاة توثق وليمة عشاء وتطرح تساؤلا مثيرا للجدل: ليش بالعزايم يخلونا ناكل بعد الرجاجيل؟

صحيفة الخليج 365: وثقت فتاة، وليمة عشاء في مقطع فيديو أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب السؤال الذي طرحته.

وطرحت الفتاة على شاشة الفيديو تساؤلا: "الحين ليش دايم بالعزايم يخلونا نأكل بعد الرجاجيل ليش ما يكون العكس".

وحظي المقطع بتفاعل وساحة للنقاش على منصة إكس، حيث قال مغرد: هذي العادة انقطعت ووجودها ضيئل جداً.

ورأى مغرد آخر: أكبر غلط وأسوأ عادة هذي العادة الغبية لا يوجد فيها إكرام للنساء الضيوف، ‏يعني تكّرم الرجال والنساء تعطيهم بقايا الأكل وكلهم ضيوف، هذا غير نقل الأمراض ونقل العدوى وغيرها.

فيما أشار مغرد ثالث، قائلا: العادة هذه اندثرت عندنا وصار عند الحريم صحون مستقلة وفوقها بوفيه بعد.

واعتبر مغرد رابع: هذا أفضل من إهدار الطعام التبذير حرام.