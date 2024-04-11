تراند اليوم : شاهد.. عملاق أمريكي يجذب انتباه المارة في الشارع.. والكشف عن طوله ووزنه

ترجمة حصرية: يقول شاب يبلغ طوله 7 أقدام وبوصة واحدة إن الأشخاص يوقفونه في الشارع ويتوسلون إليه لالتقاط الصور، ويطرحون أيضًا نفس الأسئلة الثلاثة: "كم طولك؟ هل تلعب كرة السلة؟ أي سيارة تقود؟".

عمر الشاب

لكن بو براون، البالغ من العمر 30 عاماً، أصبح معتاداً على النظرات والتعليقات حول طوله. كان منشئ المحتوى المقيم في أتلانتا، والذي يتمتع بمتابعة TikTok يبلغ 4.7 مليونًا، دائمًا أطول من المتوسط. حسب نيويورك بوست .

نزاعات

أثناء لعب البيسبول عندما كان طفلاً، كان على والدا براون إحضار شهادة ميلاده إلى الألعاب لتسوية النزاعات حول عمره

يتذكر براون لـ SWNS: "لقد ولدت بوزن 13 رطلاً، وقال الناس في المستشفى إنني أكبر طفل رأوه على الإطلاق". "عندما بلغت 14 عامًا، كان طولي 6 أقدام، وبعد 10 سنوات، زاد طولي 10 بوصات وكانت هناك بعض آلام النمو الشديدة."

تنهد قائلاً: "السفر أمر فظيع، لكن إيجابياته أكثر بكثير من سلبياته". "الفنادق سيئة للغاية، والاستحمام وحتى الأسرة سيئة، ولكن لدي الآن سرير مخصص في المنزل."

يتميز منزل براون بأسقف بارتفاع 9 أقدام وسرير بطول 9 أقدام. كما أنه يقود شاحنة بيك آب كاملة الحجم Ford F-150 Lightning.