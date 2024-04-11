تراند اليوم : كان يحمل هدايا العيد لأطفاله.. شاهد .. لبنانيان يباغتان لاجئ سوري أثناء عودته لمنزله وينهالان عليه بالضرب المبرح

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء لبنانيين على لاجئ سوري في بلدة طبرجا الساحلية بضرب وحشي أدمى جسده وكسر أعضاءه.

وبينما كان العامل عائداً إلى منزله من عمله كعامل يومي مع كيس هدايا صغير لأطفاله بمناسبة العيد، فاجأه شابان وانهالا عليه ضرباً، فيما وقف آخر بعيداً يصور ما يجري دون تدخل.

وجاءت هذه الحادثة وسط انتشار فيديوهات أخرى متزامنة، لمجموعة شبان تدعو عبر مكبرات الصوت في احدى ضواحي بيروت، وتحديدا في "برج حمود"، كافة السوريين الساكنين في المنطقة أو العاملين في محلات تجارية إلى الرحيل فوراً. وهددوا قائلين" لقد أعذر من أنذر".