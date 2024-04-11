تراند اليوم : "ألفاظ شوارع أعف لساني من ذكرها " .. أنور مالك يرد على مدير قناة الجزيرة القطرية السابق "ياسر أبو هلالة "!

صحيفة الخليج 365: رد المحلل السياسي الجزائري أنور مالك على مدير قناة الجزيرة القطرية السابق "ياسر أبو هلالة" بعدما أقدم على شتمه واتهامه بالعمالة لإسرائيل ووصفه بالصهيوني.

ألفاظ شوارع

وقال مالك في تغريدة بمنصة إكس: تخيلوا أن هذا "المراسل التلفزيوني" سابقا والذي فبرك يوما عملية اعتداء عليه في عمان كان مدير قناة الجزيرة القطرية التي تحمل "شعار الرأي والرأي الآخر" وتدعي أنها تنافح عن حرية الصحافة والديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو من الدوحة - بعد ألفاظ شوارع أعف لساني من ذكرها - إلى محاكمة ناقل خبر كما ورد من مصدره ومعاقبته على ما يمكن نفيه من حماس بصفة عادية ولو فعلوها لنشرت نفيهم بكل مهنية.

فضحت قيادة حماس

وتابع: "فإن كان من حق الاعلام الحمساوي أن ينقل للعالم عبر مراسليه ما يريده الحمساويون من أخبار فمن حقنا نشر ما يصلنا أيضا من مصادرنا الموثوقة.

الخبر يواجه بالتكذيب أو التأكيد وليس بسلوكيات غير أخلاقية وطعن في العرض والتحريض على الانتقام بالسجن والقتل.. لكن عندما يلجأ "صحافي" إلى هذه التصرفات في مواجهة الأخبار الصحافية فتأكدوا يقينا أنها حقيقة فضحت قيادة حماس ومخططهم الخادم للمحتلين بعد تدمير قطاع غزة من أجل إيران.