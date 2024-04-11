شكرا لمتابعة خبر عن السديس والمعيقلي يُقبّلان يد خطاط المصحف الشريف عثمان طه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ ماهر المعيقلي عن حبهما وامتنانهما لخطاط المصحف الشريف عثمان طه في مشهد مؤثر انتشر على نطاق واسع.

وقام السديس والمعيقلي بتقبيل يد خطاط المصحف الشريف عثمان طه حيث قال السديس :”هذه اليد كتبت كتاب الله ، حرمها الله على النار ، أقول هنيئا له “.

وأضاف الشيخ السديس لعثمان طه “العيد عيدين بوجودك نحن نحبك وندعي لك والله يجازيك عنا خير “.