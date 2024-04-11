شكرا لمتابعة خبر عن شاب يعاني من الرهاب الاجتماعي يوثق صعوبة دخوله لمجالس الرجال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي تم تداوله على المنصات الاجتماعية، وثق خلاله شخص معاناته مع الرهاب الاجتماعي.

وكان الشاب يحاول الدخول لمجلس الرجال، إلا أنه بدا مترددًا بشكل كبير، وكان صعبًا عليه الدخول، وظهر متوترًا.

ومصابوا الرهاب الاجتماعي يميلون في الغالب إلى الوحدة والعزلة، حيث يعانون من القلق الشديد والخوف من التجمعات، التي تعطيهم شعور بعدم الراحة، وينزعجون من وجود الناس التعامل معهم.