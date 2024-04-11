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شاب يعاني من الرهاب الاجتماعي يوثق صعوبة دخوله لمجالس الرجال .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي تم تداوله على المنصات الاجتماعية، وثق خلاله شخص معاناته مع الرهاب الاجتماعي.

وكان الشاب يحاول الدخول لمجلس الرجال، إلا أنه بدا مترددًا بشكل كبير، وكان صعبًا عليه الدخول، وظهر متوترًا.

ومصابوا الرهاب الاجتماعي يميلون في الغالب إلى الوحدة والعزلة، حيث يعانون من القلق الشديد والخوف من التجمعات، التي تعطيهم شعور بعدم الراحة، وينزعجون من وجود الناس التعامل معهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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