تراند اليوم : إسرائيل تبدأ شن عملية عسكرية في مخيم النصيرات بغزة وتستعد لدخول رفح

صحيفة الخليج 365: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، أن الجيش بدأ اليوم عملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة المحاصر.

وأضاف، بأنه سيتعين على القوات الإسرائيلية تعميق العمليات العسكرية في رفح ودير البلح والنصيرات، مؤكداً أن جزءا من ذلك بدأ اليوم.

وأشار في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح لتفكيك كتائب حركة حماس وإنهاء وجودها العسكري بالقطاع.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن العملية العسكرية بدأت بضواحي مخيم النصيرات بسلسلة من الغارات.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عشرات الأهداف فوق الأرض وتحتها وسط قطاع غزة اليوم الخميس

وكشف في بيان، عن نشاط مشترك للقوات البرية والجوية والاستخبارات في المناطق ذاتها.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية فلسطينية فجر اليوم، بوقوع 5 قتلى في قصف إسرائيلي على المخيم.

وذكرت أن الضربة الإسرائيلية استهدفت مدرسة وعمارة سكنية في المخيم، لافتة إلى قصف مدفعي وجوي عنيف في شمال النصيرات.