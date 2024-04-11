تراند اليوم : شاهد.. لقطات من موقع اغتيال 3 من أبناء إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية على غزة

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثق لقطات من موقع مقتل أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وعدد من أحفاده في غارات إسرائيلية، على قطاع غزة، علّق الجيش الإسرائيلي على الأمر.

وقال أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش، الأربعاء، أن العملية استهدفت عناصر في الجناح العسكري لحماس في وسط قطاع غزة.

وأضاف أن العناصر الثلاثة هم من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

وأكد أن المستهدفين هم أمير هنية، قائد خلية في الذراع العسكري لحركة حماس، ومحمد هنية، ناشط عسكري في التنظيم، وحازم هنية، ناشط عسكري آخر أيضاً