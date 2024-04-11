فعاليات عيد تبوك تضفي البهجة على أهالي المنطقة وزائريها

انطلقت أول أيام العيد فعاليات مهرجان "عيد تبوك"، الذي تنظمه أمانة منطقة تبوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالحديقة المركزية. وتهدف الفعاليات التي تستمر على مدى يومين، إلى تقديم المتعة لمختلف أفراد العائلة من أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها، بعناصر ترفيهية، جذبت الجميع للاستمتاع بها، ونالت رضا واستحسان الأسر الذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة، خاصة العروض الفنية والفنون الشعبية، والمسرح، إضافةً إلى عدد من الفقرات التي جسدت مظاهر احتفالات العيد بكل جمالية ومتعة.



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