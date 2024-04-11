إقبال كثيف على فعاليّات العيد في الباحة

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وتضمنت روزنامة الأمانة في أيام العيد فعاليّات ترفيهية متنوعة في ساحات العروض والاحتفالات، وبرامج مجتمعية احتفالية في الحدائق العامة، ومعايدة الأطفال بالعيد، إلى جانب معايدة المرضى بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية.
وشهدت الفعاليّات إقبالاً كثيفًا من السكّان والزوار في جميع المواقع التي خصصتها الأمانة لاحتضان برامج العيد السعيد، التي اتسمت بالتنوع لتناسب مختلف الفئات العمريّة، والمزج فيما بين الموروث المحلي، والعروض الفلكلورية، والمسابقات الترفيهية، والفرق الاستعراضية.
وتأتي فعاليات أمانة منطقة الباحة خلال العيد في إطار اهتمامها بتعزيز مشاركة السكان في المناسبات والأحداث العامة، والحرص على إضفاء طابع الفرح والسرور في أيام العيد، وتفعيل الأماكن العامة لاجتذاب الزوّار من خلال توفير وجهات متعددة لقضاء أمتع الأوقات.
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