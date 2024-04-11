تراند اليوم : الحكم على مليارديرة "فيتنامية ب " الإعدام" لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار

صحيفة الخليج 365: قضت محكمة فيتنامية بمعاقبة المليارديرة "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.

كما حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمتين أخريين، هما انتهاك القواعد المصرفية وتقديم الرشاوى.

وطلب من السيدة الفيتنامية دفع حوالي 674 تريليون دونج (27 مليار دولار) كتعويض، أي أكثر من ضعف مبلغ 12 مليار دولار الذي أدينت به بتهمة الاحتيال على بنك "سايغون" التجاري.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المليارديرة عام 2022، ووجهت لها تهم تشمل رشوة مسؤولين حكوميين وانتهاك قواعد الإقراض المصرفي.

وكانت القضية الرئيسية المرفوعة ضدها هي أنها اختلست أموالاً من بنك "سايغون" التجاري بحسب تقرير لـ"بلومبرغ".