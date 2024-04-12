تراند اليوم : أول إجراء بشأن المشجع الذي قام بجلد حمدالله بالسوط

صحيفة الخليج 365: علمت الخليج 365، أن المشجع الذي قام بجلد لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بالسوط، قد تم القبض عليه وإحالته للجهات الأمنية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان المشجع قد قام بالاعتداء على حمدالله ، بعدما بادر اللاعب برشه بالماء من زجاجة كان يمسكها في يده عقب انتهاء مباراة فريقه مع الهلال في كأس الدرعية للسوبر السعودي .

وانتهت المباراة بحصد الهلال بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.