تراند اليوم : أول تعليق من "المريسل" على واقعة جلد مشجع للاعب حمدالله بالسوط

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على اشتباك لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله مع مشجع بعد نهاية المباراة وقيام المشجع بجلد اللاعب بالسوط.

وقال المريسل خلال تغريدة عبر حسابه في إكس:" سبق و حذرنا من قرب المدرجات للاعبين وأن هذا ينتج عن استفزازات غير جيدة من قبلهم صوب اللاعبين".

وأضاف المريسل:"الآن يحدث ما خشيناه بين حمدالله و مشجع".

جدير بالذكر أن الهلال توج اليوم الخميس، ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 4-1،في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.