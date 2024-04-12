أمانة الرياض تشارك الأهالي الاحتفال بعيد الفطر

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وروعي في اختيار المواقع سهولة الوصول إليها، ومدى إقبال الزوار عليها، ووجود عدد كبير من المواقف، وكبر المساحة، وتوافر الخدمات، إلى جانب مناسبة الموقع لإقامة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية.
وتوزعت الفعاليات في 13 موقعاً بحدائق ومنتزهات: السويدي، والأمير عبدالعزيز بن عياف، والقادسية، والمونسية 5، وعكاظ، وضاحية لبن، والرائد 1، والسنابل، وحطين 2، وأبي ذر الغفاري، وحي الندوة، والسعادة، والمركز الإداري بالحاير.
كما شملت تسعة جوامع صباح العيد هي: العز بن عبدالسلام، والعواد، والغزي، وذو النورين، والقفاري، والمسلم، والمرشد، والعجلان، وأم عبدالله، إضافة إلى تنظيم فعالية الحوامة في 28 موقعاً تنوعت بين الحدائق والمتنزهات والجوامع.
وتبدأ رحلة زوار الفعاليات بالاستقبال والترحيب، ثم مشاهدة العروض الفلكلورية، وحضور ليالي العيد المتلألئة بالزينة والإضاءات، وتجربة الطفل، والألعاب الكرنفالية، مع مراعاة توفير مناطق للتصوير والجلسات والمأكولات والمشروبات.
يذكر أن تنظيم الفعاليات يأتي تحقيقاً لإستراتيجية أمانة منطقة الرياض الهادفة لبناء شراكة مستديمة مع أفراد المجتمع ومشاركتهم جهود الارتقاء بجودة الحياة في المدينة.
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