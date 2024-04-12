تراند اليوم : ضربة جزاء لم تحتسب.. شاهد: محمد فودة يكشف عن خطأ تحكيمي في لقاء الهلال والاتحاد بنهائي السوبر

صحيفة الخليج 365: علق الخبير التحكيمي محمد فودة، على بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الهلال و الاتحاد مساء أمس الخميس في نهاية كأس السوبر.

وقال فودة عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن في الدقيقة 6 لا يوجد ضربة جزاء للاتحاد ومدافع الهلال لم يرتكب خطأ مع لاعب الاتحاد كريم بنزيما.

وأضاف بأن الدقيقة 13 ضربة جزاء للهلال لم تحتسب بسبب وجود شد من لاعب الاتحاد أحمد حجازي للاعب الهلال.

وأوضح أنه في الدقيقة 18 احتساب ضربة جزاء صحيحة للاتحاد بسبب عرقلة لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله داخل منطقة الجزاء.

وبين أنه في الدقيقة 41 و47 لا يوجد ضربة جزاء للهلال.

يذكر أن الهلال حقق لقب السوبر بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 1/4 في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس.