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لقطات حديثة من أعمال الإنشاءات النهائية في أحد فروع ايكيا بالمدينة المنورة.. صور

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شكرا لمتابعة خبر عن لقطات حديثة من أعمال الإنشاءات النهائية في أحد فروع ايكيا بالمدينة المنورة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرضت لقطات حديثة أعمال الإنشاءات النهائية تمهيدًا لافتتاح أول فرع ‎ايكيا في المدينة المنورة على طريق القصيم السريع.

ويقام فرع ايكيا على مساحة إجمالية تبلغ 132 ألف م²، وسيشكل إضافة جديدة لخيارات التسوق والترفيه في المنطقة.

كما سيوفر الفرع أربعة طوابق تضم صالة عرض ومستودعات ومطاعم ومقاهي ومصلى وخدمات متنوعة.

يذكر أن أيكيا الشركة العالمية في مجال الأثاث المنزلي دخلت إلى المملكة في عام 1983 بعد حصول مجموعة السليمان للأثاث على الامتياز الحصري لها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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