شكرا لمتابعة خبر عن لقطات حديثة من أعمال الإنشاءات النهائية في أحد فروع ايكيا بالمدينة المنورة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرضت لقطات حديثة أعمال الإنشاءات النهائية تمهيدًا لافتتاح أول فرع ‎ايكيا في المدينة المنورة على طريق القصيم السريع.

ويقام فرع ايكيا على مساحة إجمالية تبلغ 132 ألف م²، وسيشكل إضافة جديدة لخيارات التسوق والترفيه في المنطقة.

كما سيوفر الفرع أربعة طوابق تضم صالة عرض ومستودعات ومطاعم ومقاهي ومصلى وخدمات متنوعة.

يذكر أن أيكيا الشركة العالمية في مجال الأثاث المنزلي دخلت إلى المملكة في عام 1983 بعد حصول مجموعة السليمان للأثاث على الامتياز الحصري لها.