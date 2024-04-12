تراند اليوم : من أصول سورية … القبض على "قيصر النفط" الوزير السابق "طارق العيسمي" في فنزويلا

صحيفة الخليج 365- فرانس برس: اعتقلت السلطات الفنزويلية وزير النفط السابق "طارق العيسمي "من أصول سورية" في قضية فساد بشركة النفط الوطنية المملوكة للدولة.

أقوى الرجال في فنزويلا

ويعد "العيسمي" أحد أقوى الرجال في فنزويلا ومقرباً من الرؤساء السابقين ويواجه تهمة تشغيل أحد أكبر "أنظمة الفساد" في صناعة النفط.

والعيسمي هو وزير النفط السابق (2020-2023) والنائب السابق للرئيس (2017-2018).

اعتقال العيسمي

واعتقل العيسمي (49 عاما) صباح الثلاثاء الماضي في كراكاس. وعرض له صوراً وهو مكبل اليدين، ويرتدي قميصاً أسود، يرافقه عنصرا شرطة ملثمان.

السجن 30 عاما

ويواجه احتمال السجن 30 عاما بتهم "الخيانة واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ وغسل أموال وتشكيل عصابة تآمر جنائي".

وذكرت الصحف الفنزويلية أن هؤلاء اختلسوا أكثر من 15 مليار دولار من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" ("بي دي في أس ايه").