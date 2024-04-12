تراند اليوم : الخليج 365 تكشف مفاجأة بشأن هوية المشجع الذي جلد " حمدالله" وكيف أحضر السوط للاعتداء على اللاعب

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر عن هوية المشجع الذي جلد لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بعد خسارة فريقه أمام الهلال بطولة كأس السوبر.

وحصلت الخليج 365 على معلومات أولية تفيد بأن المشجع الذي جلد لاعب الاتحاد هو عضو ذهبي اتحادي يدعى " ن . ب".

كما علمت الخليج 365 بأن السوط الذي كان يحمله العضو الذهبي وضرب به اللاعب عبارة عن "شطاف" أحضره من "دورات مياه" الملعب.

يذكر أن واقعة جلد "حمدالله" أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وألقت عناصر الأمن القبض على المشجع.

فيما أكدت معلومات أن اللاعب "حمدالله‬⁩" تنازل عن حقه الخاص من المشجع رسميا أمام الشرطة الإماراتية في أبو ظبي والمشجع أيضا أسقط أي مطالبة قانونية، فيما يتبقى الحق العام في الحادثة.