تراند اليوم : هل استفزه "المشجع" بـ "يا بكايا"؟.. أول تعليق من "صالح الطريقي" على واقعة جلد حمدالله بالسوط

صحيفة الخليج 365: علق الكاتب والمحلل الرياضي، صالح الطريقي على واقعة جلد لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بالسوط بعد نهاية مباراة فريقه أمام الهلال وخسارة بطولة كأس السوبر.

وقال الطريقي عبر حسابه على منصة إكس: المشجع قال شيئا، أغضب حمد الله. فجاءت ردة فعله رش الماء عليه. تابع المشجع بضربه بالعصا.

وأضاف: إن عرفنا ماذا قال المشجع، يمكن الحكم. فإن قال "يا بكايا" ردة فعل حمدالله غير مبررة، إن سبه أو قذفه، تصبح ردة فعل حمدالله مبررة، فالماء لا يعد عنف جسدي. ولا يحق لنا محاسبته.

وكانت الخليج 365 حصلت على معلومات أولية تفيد بأن المشجع الذي جلد لاعب الاتحاد هو عضو ذهبي اتحادي يدعى " ن . ب".