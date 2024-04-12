تراند اليوم : صحيفة "وول ستريت جورنال" تكشف موقعين محتملين لضربة إيرانية "منتظرة" لإسرائيل خلال 24-48 ساعة

صحيفة الخليج 365: قال مصدر مطلع إن إسرائيل تتهيأ لهجوم مباشر من إيران على جنوب أو شمال البلاد في غضون الـ24 إلى 48 ساعة القادمة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضح شخص آخر أطلعته القيادة الإيرانية، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بالهجوم بينما تجري مناقشة خطط تنفيذ الهجوم.

الجدير بالذكر أشارت تقارير المخابرات الأمريكية إلى وجود ضربة مخططة من إيران في غضون أيام قليلة، "ربما على الأراضي الإسرائيلية".

وأفادت وكالة "رويترز" أمس نقلا عن مصادر إيرانية بأن طهران أبلغت واشنطن بأن الرد الإيراني على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق "سيكون بطريقة تسمح بتجنب التصعيد".