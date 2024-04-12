تراند اليوم : خبراء يكشفون عن توقيت مثالي لشرب القهوة للشعور بالانتعاش!

صحيفة الخليج 365: أكد خبراء أن شرب القهوة قبل القيلولة قد يكون سر الاستيقاظ والشعور بالانتعاش.

وقال جيمس ويلسون، خبير النوم في Mattress Online: "يستغرق الكافيين ما يقارب 30 دقيقة ليتم استقلابه، وعندما تستيقظ، يمكنك الحصول على فائدة مضاعفة تتمثل في تجديد النشاط بفضل القيلولة ويقظة الكافيين".

ووجدت دراسة أجريت عام 2010 أن أخذ قيلولة مباشرة بعد شرب بعض القهوة يمكن أن يعزز قدرة الدماغ على استقبال الكافيين.

ويوضح الخبراء أن شرب الكافيين قبل النوم مباشرة والبقاء نائما لمدة 20 دقيقة تقريبا هو الطريقة المثالية للحصول على قيلولة مريحة، وفقا لموقع "هيلث لاين".