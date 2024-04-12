تراند اليوم : صحيفة تكشف سبب تراجع إيران لشن هجوم عسكري كبير على إسرائيل في اللحظة الأخيرة

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن إيران أوقفت ردا عسكريا كبيرا على إسرائيل في اللحظات الاخيرة بعد تحذير أمريكي لطهران بأن واشنطن ملزمة بالدفاع عن إسرائيل.

ضربة انتقامية

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن "هناك دلائل متزايدة على أن إيران كانت تستعد في الأيام الأخيرة لضربة انتقامية ضد إسرائيل ردا على اغتيال 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني بينهم العميد قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي في قصف استهدف قنصلية إيران في دمشق.

تغيير طبيعة العملية

وقالت "يديعوت أحرنوت" أن أيران "أجلت في اللحظة الأخيرة تنفيذ الرد أو أنها قررت تغيير طبيعة العملية نتيجة لتحذير صريح من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية".

وتقول "يديعوت أحرنوت" أن الغارات الامريكية الإسرائيلية ردا على الهجوم الإيراني المتوقع ستركز على صناعة النفط في ايران، وكذلك السدود بهدف إلحاق أضرار كبيرة باقتصادها.