تراند اليوم : وزنها 1 غرام .. أمين الفتوى في مصر يثير الجدل عن وزن روح الإنسان !

صحيفة الخليج 365: أثار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور محمد عبدالسميع، الجدل بإجابته على سؤال حول كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد.

وقال أمين الفتوى، خلال برنامج على قناة "الناس"، أمس الخميس: "الروح عبارة عن سر يسري في جسد الإنسان كما يسري الماء في العود الأخضر، في تجربة عملها عالم فرنسي عن وزن روح الإنسان، وكشف أنها تساوي 1 غرام".

وأضاف: "العالم الفرنسي عمل التجربة ووزن الأجساد وهي فيها الروح وبعد خروج الروح، الروح تخرج من القدم أولا ثم في النهاية تخرج من الرأس والعقل، حتى تزول عنه الحياة ولا يمكن أن يعيده أحد للحياة".