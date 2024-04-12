تراند اليوم : بعشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيّرة.. مسؤولان أمريكيان يكشفان تفاصيل هجوم إيران المتوقع على إسرائيل

صحيفة الخليج 365: توقع مسؤولان أمريكيان، حدوث هجوم إيراني على إسرائيل اليوم بصواريخ وأكثر من 100 مسيّرة، ردا على الضربة الإسرائيلية التي طالت قنصليتها في دمشق مطلع الشهر الجاري.

وقال المسؤولان، إنه من المتوقع أن تشن إيران هجوما كبيرا على إسرائيل، ربما تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل، وفقا لما نشرته شبكة CNN الأميركية.

وكشف المسؤولان، أنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين التصدي لهجوم بهذا الحجم، لكنهما أشارا إلى أن إيران قد تشن هجوما أصغر نطاقا لتجنب حدوث تصعيد كبير.