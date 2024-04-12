اليوم.. انطلاق النسخة الثانية من فعالية "مكة تعايدنا"

تطلق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ثاني أيام العيد، النسخة الثانية لفعالية "مكة تعايدنا" التي تستمر حتى السادس من الشهر الجاري في حي حراء الثقافي، وذلك بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأمانة العاصمة المقدسة، وغرفة مكة المكرمة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، والبلد الأمين.

وتهدف الفعالية للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع سكان وزوار مدينة مكة المكرمة في أجواء من السعادة والبهجة، وإثراء تجربة سكان مكة المكرمة وزوارها، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وإبراز الجوانب التاريخية والثقافية للمدينة المقدسة، وخلق بيئة ترفيهية مميزة للعائلات والأطفال.

وتتضمن الفعالية العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، كمعرض الوحي الذي يقدم قصة الوحي ونزول القرآن الكريم، ومعرض الطريق إلى مكة المكرمة الذي يُسلط الضوء على طرق الحج عبر التاريخ، وعروض الفنون الشعبية مثل شعر المحاورة والتعشير والمجرور.

وخصصت الفعالية مساحة واسعة للترفيه للأطفال، تشمل فعاليات ومسابقات وألعاباً وهدايا، ومسرح النور، ومنتزه "من العايدين"، كما تضم الفعالية أكثر من 14 برنامجاً مختلفاً، يشمل جميع فئات سكان وزوار مكة، مثل خيمة العيد، والسيارات الكلاسيكية، وسوق الحرفيين، وعروض الصقور، ومركز العيد الذي يحتوي على فعاليات ومسابقات للعائلات، وعروض الصوت والضوء، والرسم الحر.

وتفتح الفعالية أبوابها للزوار مجاناً، ويتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من 15 ألف زائر يومياً، تُقدم لهم تجربة مميزة مليئة بالبهجة والفرح خلال عيد الفطر المبارك.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكيّة لمدينة مكّة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، تنظم الفعالية بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأمانة العاصمة المقدسة، وغرفة مكة المكرمة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير والبلد الأمين، وتُتيحُ التسجيل والدخول بشكلٍ مجانيٍّ لفعّاليّة (مكة تعايدنا)، ويمكن الاطّلاع على تفاصيل ذلك في حسابات الهيئة الملكية الرسمية في التواصل الاجتماعي، أو الاستعلام عبر مركز الاتصال الخاص بالهيئة.