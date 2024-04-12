أمير القصيم يرعى احتفال عيد الفطر ببريدة

وقدم أمين المنطقة بهذه المناسبة التهنئة للقيادة الرشيدة ولأمير القصيم ،مشيراً إلى أن أمانة المنطقة تشرفت بتنظيم هذه الاحتفالية مع كافة فئات المجتمع، مشيداً برعاية أمير القصيم الذي يحرص دائماً على رسـم الفرحة والسرور بين أهالي المنطقة وزوارها ومشاركتهم الأفراح والمناسبات ، لافتاً أنه سيقام على هامش احتفالات العيد حزمة من الفعاليات التي تقام في كافة محافظات ومراكز المنطقة لمشـاركة الأهالي أجواء العيد السعيد ، مقدماً شكره للجهات المشاركة والمشاركين.
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