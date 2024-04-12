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عدن - ياسمين التهامي - كريم خارق لتبييض الوجه واليدين والرجلين خلال يومين من الاستخدام .. وهذه طريقة التحضير البسيطة

كريم خارق لتبييض اليدين والرجلين من خير الطبيعة ما يبحث عنها الكثير من الفتيات وخاصة ممن يعانون من وجود اسمرار وتصبغات فى هذه الأماكن، فعادة ما تظهر التصبغات والاسمرار بسبب الكثير من العوامل مثل التعرض لأشعة الشمس بكثرة والجفاف وعوامل البيئة الأخرى، وأيضاً كثرة استخدام أدوات التجميل التي تغطى العيوب ولا تعالجها، واستخدام الكريمات الغير مناسبة للبشرة، لذلك جئنا إليكي بالحل السحري للتخلص من جميع مشاكل البشرة المختلفة بكريم طبيعي 100%، وبمكونات تغذي بشرتك وان تضرها أبداً.

كريم خارق لتبييض الوجه و اليدين والرجلين

المكونات:

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من اللبن البودر.

ملعقة صغيرة من النشا.

كبسولة من فيتامين e.

طريقة الاستخدام:

أحضري وعاء صغير الحجم وأضيفي إليه الحليب السائل وملعقة النشا وقلبيهم جيداً على البارد ثم ارفعيهم على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام في الثقل، ثم ارفعي الخليط من على النار.

بعد أن يهدأ الخليط قليلاً أضيفي ملعقة اللبن البودر، ويليهم كبسولة الفيتامين، واخفقي حتى تتجانس المكونات وتصبح كريمية ناعمة لا يوجد بها أي تكتلات.

ابدئي بوضع الكريم على الوجه والرقبة وعلى اليدين والرجلين، ويمكن وضعها على الكوع والركب وعقل الأصابع، وأي منطقة بها اسمرار أو تصبغات.

اتركي الكريم من الليل إلى الصباح ثم يغسل ويرطب المكان جيداً.

مع التكرار سوف تلاحظين الفرق من الاستخدام الثاني.

تبييض الكوع والركب بكريم جليسوليد

أحضري عبوة مناسبة من كريم جليسوليد العلبة الحمراء، وأضيفي إليها عصير ليمونه كبيرة.

اخفقي مكونات الكريم والليمون سوياً حتى تتجانس.

طبقي قطعة مناسبة من الكريم على الركب والأكواع وغيرها من المناطق الداكنة وما عدا الوجه بشكل يومي ومع أول أسبوع من الاستخدام سوف تلاحظي الفرق.