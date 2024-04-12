تراند اليوم : هل تذكرون الرجل العراقي محطم تمثال صدام حسين؟.. يخرج عن صمته ويكشف سبب فعلته - فيديو

صحيفة الخليج 365: كشف الرجل العراقي «كاظم الجبوري» الذي حطم تمثال صدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، سبب فعلته.

وأضاف خلال ظهوره على قناة العربية، أنه كان يتمنى قبل الغزو الأمريكي، تحطيم تمثال صدام حسين، كونه قتل كثيرا من أفراد عائلته لذلك سخط عليه.

​​​​​وتابع أن حال العراق كان أفضل بكثير أيام حكم صدام حسين مما هو عليه اليوم، في إشارة إلى الأحزاب السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو.

واختتم كاظم الجبوري، حديثه أنه نادم على مشاركته في عملية تدمير تمثال الرئيس الراحل، مشيراً إلى أنه كانت تربطه علاقة قوية مع أبناء صدام حسين.