شكرا لمتابعة خبر عن الإقلاع الأول لطائرة الإيرباص A321 neo .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر حساب الطيران السعودي على حسابه على منصة إكس، مقطع فيديو، يوضع الإقلاع الأول لطائرة الايرباص A321 neo من المصنع.

وكتب الحساب في تغريدته قائلًا: “خروج طائرة الايرباص A321 neo من المصنع، السابعة للـ الخطوط السعودية، في أول إقلاع لاختبار الطائرة”.

وانضمت طائرة الإيرباص A321 neo إلى أسطول الطائرات السعودية، وتعتبر أول طائرة ذكية بهيكل ضيق، وتتميز بتصميم داخلي حديث ومبهج من الناحية الجمالية ومزود بمعدات عالية التقنية؛ التكنولوجيا الخضراء المبتكرة الإضافية تجعلها أكثر كفاءة من النماذج القديمة.