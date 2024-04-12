السعودية | فعاليات ” بروميناد ” جدة تجمع تقاليد الاحتفاء بالعيد في الماضي والحاضر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

جمعت فعاليات العيد في بروميناد بواجهة جدة البحرية، تقاليد الاحتفاء بالأعياد في الماضي، ومظاهر الفرحة باستقباله في وقتنا الحاضر، من خلال الأنشطة التفاعلية المتنوعة، المتمثلة في الألعاب الشعبية والأهازيج الغنائية القديمة، مستحضرة تاريخ المنطقة الثقافي الذي لا يزال يحتفظ بطابعه التقليدي في استقبال الأفراح والمناسبات.

وتفاعل الزوار مع البرامج التي يتم تقديمها في الحارات والشوارع والأسواق القديمة التي تم تنفيذها في ” بروميناد جدة ” لتحاكي أشهر وأقدم المعالم الموجودة في جدة، بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات بملابسهم التقليدية التراثية، التي أضفت على المكان طابعًا تراثيًا خاصًا، وسط حضور لافت من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالفعاليات.

وجذبت الأراجيح القديمة الأطفال من مختلف الفئات العمرية، فيما حظيت لعبة ” الكيرم ” بلوحها الخشبي باهتمام الشباب التي كانت حاضرة في الجلسات العائلية سابقًا، كما تضمنت الأنشطة ركنًا للرسم للأطفال لإظهار إبداعاتهم، وفعاليات السيارات الكهربائية، حيث استعرض خلالها الأطفال مهاراتهم في التحكم والتعامل مع هذه الألعاب، إلى جانب عروض المطاعم والمقاهي، ووسائل الترفيه المختلفة، وعروض الألعاب النارية التي أضاءت شواطئ الواجهة البحرية لتزيد من جمال المنظر وبهجة المكان.