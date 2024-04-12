تراند اليوم : أول إجراء من البنتاغون الأمريكي استعدادًا لضربة إيرانية "وشيكة" على إسرائيل

ترجمة حصرية: في أول إجراء لها، قامت الولايات المتحدة بتحريك المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط استعدادًا لضربة "وشيكة" من قبل إيران على إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى حرب واسعة النطاق.

وأشارت تقارير بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، إلى أن البنتاغون يعزز وجوده في المنطقة، حيث تم إرسال السفينة الحربية يو إس إس دوايت أيزنهاور إلى البحر الأحمر في تحذير لطهران ولحماية الموظفين الأمريكيين في حالة وقوع أحدث عنف.

ووفقاً للصحيفة البريطانية يخشى المسؤولون الأمريكيون من إمكانية استخدام مئات الطائرات بدون طيار وعشرات الصواريخ للانتقام من ضربة وقعت في الأول من أبريل على مبنى مجاور للسفارة الإيرانية في دمشق بسوريا. وستكون حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور قادرة على اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلقها إيران.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين يوم الجمعة "ما زلنا نعتبر التهديد المحتمل الذي تمثله إيران هنا حقيقياً وقابلاً للتطبيق وذو مصداقية ونحن نراقبه عن كثب قدر الإمكان."

وأضاف كيربي "الولايات المتحدة كانت على اتصال مستمر مع نظرائنا الإسرائيليين للتأكد من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ضد هذا النوع من الهجمات".