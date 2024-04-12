تراند اليوم : " جاهزون للرد برا وجوا "… إسرائيل تحذر إيران في حال قيامها بأي عمل عسكري ضدها

صحيفة الخليج 365 : أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إسرائيل جاهزة للرد على إيران في حال قيامها بأي عمل عسكري للرد على الضربة التي استهدفت مؤخرا قنصليتها في دمشق.

وقال في بيان عقب لقائه قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا الذي يجري زيارة لإسرائيل "أعداؤنا يظنون أن بإمكانهم المباعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن العكس هو الصحيح: إنهم يقرّبوننا من بعضنا البعض ويعزّزون روابطنا".

وأضاف: "نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا برا وجوا بتعاون وثيق مع شركائنا، ونعلم كيف نرد".

في السياق نفسه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي جاهز للتعامل مع التهديدات الإيرانية في أي وقت ووفق أي سيناريو".