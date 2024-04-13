تراند اليوم : أحدهما متحول جنسيا.. وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر يناهز 62 عاما

ترجمة حصرية: توفي أكبر توأم ملتصق في العالم لوري وتوأمها المتحول جنسياً جورج شابيل عن عمر يناهز 62 عاما، في مستشفى في ولاية بنسلفانيا لأسباب غير معلنة، وفقاً لنعيهما عبر الإنترنت.

انتقل التوأمان إلى الولايات المتحدة من المكسيك عندما كانا في الثانية من العمر، واشتركا في جميع الأعضاء والأطراف الموجودة تحت الخصر، و30% من أدمغتهما. حسب الديلي ميل.