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تراند اليوم : أحدهما متحول جنسيا.. وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر يناهز 62 عاما

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ترجمة حصرية: توفي أكبر توأم ملتصق في العالم لوري وتوأمها المتحول جنسياً جورج شابيل عن عمر يناهز 62 عاما، في مستشفى في ولاية بنسلفانيا لأسباب غير معلنة، وفقاً لنعيهما عبر الإنترنت.

انتقل التوأمان إلى الولايات المتحدة من المكسيك عندما كانا في الثانية من العمر، واشتركا في جميع الأعضاء والأطراف الموجودة تحت الخصر، و30% من أدمغتهما. حسب الديلي ميل.

عاش التوأم بشكل مستقل في شقة من غرفتي نوم في ولاية بنسلفانيا حيث تناوبا على ممارسة هواياتهما المنفصلة، والاستحمام بشكل منفصل باستخدام ستارة الدش كحاجز بينما كان أحدهما يقف خارج الحمام.
أحدهما متحول جنسيا.. وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر يناهز 62 عاما
أحدهما متحول جنسيا.. وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر يناهز 62 عاما
أحدهما متحول جنسيا.. وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر يناهز 62 عاما
أحدهما متحول جنسيا.. وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر يناهز 62 عاما
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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