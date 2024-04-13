تراند اليوم : أمريكا تعلن رصد تحريك إيران لمسيرات وصواريخ استعدادا لمهاجمة أهداف إسرائيلية

صحيفة الخليج 365: قال مصدران، الجمعة، إن الولايات المتحدة رصدت تحريك إيران لطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، مما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية. حسب شبكة CNN.

وذكر مصدر أن الولايات المتحدة لاحظت أن إيران تقوم بتجهيز ما يصل إلى 100 صاروخ كروز.

وأشار مصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية الأمريكية إلى إن الإيرانيين يريدون أن تكون الضربة الانتقامية على إسرائيل ردا على الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي "كبيرة" لكنهم يريدون أيضا تجنب التورط في حرب مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقدرت الاستخبارات الأمريكية أن إيران قد تستخدم ميليشيات موالية لها لشن الهجوم.