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تراند اليوم : بعد منحه حق اللجوء.. شاهد: لحظة اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية واعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق بعد محاولة هروبه

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صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو لحظة اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو، قبل أيام واعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس المتهم بالفساد، والذي لجأ إلى السفارة ومنحته المكسيك حق اللجوء.

وأثارت الواقعة استنكاراً دولياً، وقررت المكسيك قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وقالت إن اعتقاله كان تعسفياً وانتهاكا لحقوق الإنسان.

وأكدت أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى اتفاقية فيينا لعام 1961 والتي تنص على حرمة الممثليات الدبلوماسية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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