تراند اليوم : شاهد.. لحظة هروب الأستراليين بعد حادث الطعن الذي وقع داخل مركز تسوق في سيدني

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق لحظة هروب عدد من الأستراليين بعد حادث الطعن الذي وقع داخل مركز بوندي جانكشن ويستفيلد التجاري، في سيدني.

وهاجم شخص المتسوقين ب "سكين" داخل المركز، وأسفر الحادث عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة العديد من المتسوقين الآخرين بجروح خطيرة، من بينهم أم وطفلها.

وقال المارة إنهم رأوا عدة أشخاص خارج مركز التسوق والدماء ملطخة بملابسهم.

ولم تحدد الشرطة هوية المهاجم حتى الآن، لكنها تعتقد أنه تصرف بمفرده. وتم إطلاق النار عليه وقتله على يد ضابطة، بمفردها حيث كانت في دورية قريبة من مركز التسوق.