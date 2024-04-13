تراند اليوم : حكم مصر في عمر 5 شهور.. شاهد: نجيب ساويرس يشارك صورة له مع ملك مصر السابق "أحمد فؤاد الثاني"

صحيفة الخليج 365: شارك الملياردير المصري نجيب ساويرس على حسابه في منصة "إكس" اليوم السبت صورة له مع ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق، الذي حكم مصر وهو في عمر 5 شهور.

وعلق ساويرس على الصورة التي ظهرا فيها بملابس "كاجوال" : "سعدت بلقاء والتعرف على جلالة الملك فؤاد الثاني ملك مصر وأسرته في زيارته للجونة، وشغفه بزيارة كل معالم مصر"، وأضاف ساويرس:" قمة في التواضع والأخلاق الرفيعة".

يذكر أن أحمد فؤاد الثاني تولى حكم مصر بشكل صوري تحت مجلس وصاية وكان عمره 5 أشهر في الفترة من 26 يوليو 1952 إلى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.