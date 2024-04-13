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تراند اليوم : حكم مصر في عمر 5 شهور.. شاهد: نجيب ساويرس يشارك صورة له مع ملك مصر السابق "أحمد فؤاد الثاني"

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صحيفة الخليج 365: شارك الملياردير المصري نجيب ساويرس على حسابه في منصة "إكس" اليوم السبت صورة له مع ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق، الذي حكم مصر وهو في عمر 5 شهور.

وعلق ساويرس على الصورة التي ظهرا فيها بملابس "كاجوال" : "سعدت بلقاء والتعرف على جلالة الملك فؤاد الثاني ملك مصر وأسرته في زيارته للجونة، وشغفه بزيارة كل معالم مصر"، وأضاف ساويرس:" قمة في التواضع والأخلاق الرفيعة".

يذكر أن أحمد فؤاد الثاني تولى حكم مصر بشكل صوري تحت مجلس وصاية وكان عمره 5 أشهر في الفترة من 26 يوليو 1952 إلى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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