تراند اليوم : شاهد.. فيديو جديد لمنفذ هجوم المول بسيدني وهو يطارد المتسوقين ممسكا سكين بيده

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو جديد لحظة مطاردة منفذ هجوم مول مركز ويستفيلد بونداي جانكشن بسيدني الأسترالية، المتسوقين وهو يلوح بسكين يمسكها بيده اليمنى.

وأظهر الفيديو الطاعن وهو يركض خلف المتسوقين ويهددهم بالطعن بينما يفر المتسوقون يمينا ويسارا للنجاة بروحهم.

وشهد مركز للتسوق بويستفيلد بوندي في سيدني، اليوم السبت، حادث طعن أسفر عن سقوط ضحايا وسط حالة استفار أمني من الشرطة الأسترالية.

وذكرت الشرطة أن عملية كبيرة للشرطة جارية في المركز التجاري المزدحم بالقرب من شاطئ بوندي، فيما سمعت أصوات أعيرة نارية.

وبالتزامن أظهرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حشودا تفر من المركز التجاري وسيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تهرع إلى المكان.