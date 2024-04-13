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تراند اليوم : الكشف عن عدد ضحايا هجوم سيدني الإرهابي من "القتلى والمصابين"

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صحيفة الخليج 365- وكالات: قالت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، إن 6 أشخاص قتلوا في هجوم داخل مركز تجاري مكتظ في سيدني.

وأوضحت الشرطة الأسترالية بأن هناك 8 إصابات، بينهم طفل، في عملية طعن في مركز "ويستفيلد" بضاحية بونداي جانكشن"، الذي كان يعجّ بالمتسوقين بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي.

وأغلقت الشرطة المركز التجاري ودعت السكان إلى تجنب المنطقة.

وقال جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز لوكالة فرانس برس إن الشرطة أردت منفذ الهجوم الإرهابي قتيلا وتبحث عن الآخر.

وكانت الشرطة الأسترالية تلقت بلاغات تفيد بأن "أشخاصا عدة" تعرضوا للطعن في مركز تجاري مكتظ في سيدني.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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